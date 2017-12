En medio del debate por el la aprobación del Presupuesto 2018 en la Cámara de Diputados, el diputado por el FPV Máximo Kirchner lanzó un fuerte discurso en el cual se solidarizó con Martín Lousteau, recordó los cacerolazos vividos y hasta habló de Néstor Kirchner. "Me tocó ver cómo festejaban la muerte de Néstor", expresó.

Si bien el hijo de la ex presidenta respaldó a Lousteau, también remarcó que el no recibió muestras de solidaridad cuando su propia familia sufrió ataques. "A mí me tocó pasar cacerolazos fuertísimos dentro de la Quinta de Olivos. Me tocó ver cómo festejaban la muerte de Néstor o cómo la televisión dudaban si el hombre estaba en el cajón o no. Nunca tuve tanta suerte de tanta solidaridad", sentenció el diputado.

En ese sentido, el diputado puso como ejemplo un reciente hecho sufrido por su familia. "Hace unos meses atrás, cuando la ex presidente y la gobernadora de Santa Cruz estaban en la residencia,sitiaron prácticamente la casa, rompieron todo, dentro de ella estaba mi sobrina. Nadie llamó, salvo usted señor Presidente", manifestó el dirigente, en alusión al llamado de Emilio Monzó.