Massa: "Esto no es una reforma previsional, esto es un recorte de jubilaciones"

Sergio Massa cuestionó el proyecto de reforma previsional que impulsa el oficialismo y advirtió que se trata de "un recorte de las jubilaciones".

El dirigente del Frente Renovador adelantó que sus legisladores se opondrán a la iniciativa planteada por el Gobierno al señalar: "Este fue nuestro compromiso en octubre con el ciudadano cuando votó, y ahora es nuestra responsabilidad y la de cada uno de nuestros diputados, por eso vamos a votar en contra".

En esta línea, el ex diputado sostuvo que en las últimas elecciones su fuerza asumió "un compromiso con el ciudadano" y que, en el caso de los jubilados, era el de "no permitir recorte de las jubilaciones". Asimismo, Massa indicó que "el Gobierno no presentó una reforma previsional, presentó una nueva forma de cálculo para recortar jubilaciones y ahorrar plata que le dio a las provincias".

"Por eso vamos a votar en contra, para defender a los jubilados, y para proteger el ingreso del bolsillo de cada uno de ellos. Este fue nuestro compromiso en octubre con el ciudadano cuando votó, y ahora es nuestra responsabilidad y la de cada uno de nuestros diputados, por eso vamos a votar en contra", reafirmó.

Massa también destacó que "esto no es una reforma previsional, esto es un recorte de jubilaciones disfrazado con palabras" y sostuvo que "están generando una forma de cálculo que evita que el Gobierno le tenga que pagar un 12% más a cada jubilado".

"El Gobierno se ahorra cerca de $ 70.000 millones, distribuye una parte en las provincias y la otra parte se la ahorra de las cuentas públicas y muestra números mejores para el pago de deuda pública", insistió.

