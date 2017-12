El presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados Mario Negri alertó que si el gobierno no logra avanzar con los proyectos de reforma laboral, previsional y fiscal "el país se cae".

En una entrevista en el programa A Dos Voces de TN, el dirigente radical apuntó contra los gobernadores por haberles asegurado que sus diputados darían quórum para votar el ajuste contra los jubilados el jueves pasado.

"Si el paquete de refomas fiscales que la Argentina necesita se cae, los gobernadores deberían preocuparse porque el país se cae", sostuvo el legislador.

El oficialismo en diputados debió dar de baja la sesión en la que iba a tratar la reforma previsional en medio de una feroz represión en las calles cercanas al Congreso.

"Los números de lo que pueden modificar la economía y salir del déficit para generar empleo, aunque no se completen nuestras expectativas, están en el Congreso. Entonces usted no puede andar disparando en las provincias y hablando por teléfono sin actuar con transparencia. No hablo de todos", atacó Negri contra los gobernadores.

