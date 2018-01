En la apertura del programa Involucrados, Mariano Iudica se refirió a los dichos de Cacho Castaña sobre la violación. Luego de lanzar una lamentable defensa del cantante, el conductor alertó sobre las fuertes palabras del artista.

"Estas frases ya no tienen lugar en la televisión, no tienen lugar en los medios. El que no lo entiende se va a quedar afuera. El mundo ha cambiado. Hay cosas que antes se decían y se usaban como latiguillo que ya no se pueden usar más y menos usar como forma de chiste. No se puede decir", expresó.

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", había manifestado Castaña. Luego, pidió disculpas a través de un video que se difundió en los medios. Iudica reparó en las repercusiones del caso y dijo que el hecho de que el mundo haya cambiado "es para bien".