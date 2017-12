En medio de la suspensión del tratamiento de la reforma previsional, la periodista María Julia Oliván se metió en el debate y generó revuelvo. En su cuenta de Twitter, la periodista afirmó que las personas que se movilizaron al Congreso en contra del ajuste a los jubilados lo hicieron por dinero.

“En el barrio te daban 400 $, 1 coca, 1 choripan y 1 bolsa de mercaderia por ir a la marcha ayer y hoy. Mi cuñada me dijo ¡por qué no te venis? Yo le dije no, tengo que ir a mi laburo”(Silvia, que me ayuda en casa, me contó esto", expresó la periodista.

De esa forma, Oliván minimizó el reclamo, afirmando que parte de los manifestantes que asistieron al Congreso recibieron plata a cambio de ese accionar. Las críticas no tardaron en llegar. “Cuando lo escribí ya sabía que iban a bardearme, pero me lo dijo la señora que labura en casa. Lo mismo me contó de las elecciones y es la verdad, les guste, o no”, sentenció.