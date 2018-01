Manu no para: Rompió otro record y pide pista para el All-Star Game

La temporada de Emanuel Ginobili a sus 40 años no para de generar asombro por los números y jugadas que realiza el jugador en cada partido. Ahora, 'Manu' consiguió otra marca en la NBA y los pedidos para que esté presente en el Juego de las Estrellas no paran de crecer.

LEÉ MÁS: El riesgoso salto de Neymar durante sus vacaciones en Brasil

El argentino fue clave en la victoria de los San Antonio Spurs sobre Phoenix Suns por 103 a 89 y se convirtió en el segundo jugador con más de 40 años en anotar 20 puntos saltando desde el banco de suplentes.

Embed

Con 21 puntos, tres asistencias y un rebote, #ElPibeDe40 comparte el mérito con otra inoxidable figura de la NBA, Vince Carter, que juega para los Sacramento Kings y está próximo a soplar 41 velitas.

Tras otra brillante presentación, el argentino habló con los medios y se mostró muy enérgico. "Me sentí muy bien hoy, con mucha energía. Pude dormir 9 horas, algo que no pasa muy seguido viviendo con tres niños", apuntó.

Y agregó: "Metí tres triples seguidos y desde ahí todo luce mejor. Pero hasta ese momento estaba teniendo un partido aceptable. Por supuesto que estoy contento, no estaba metiendo mucho, así que fue lindo".