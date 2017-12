El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, se comunicó con su par argentino, Jorge Faurie, para pedirle explicaciones luego que el presidente, Mauricio Macri, filmara un video apoyando al candidato presidencial chileno y expresidente Sebastián Piñera.

"He estado en contacto con el canciller de Argentina para hacerle saber lo inusual que resulta para Chile el haber visto viralizado este video", afirmó el canciller Muñoz en una entrevista con Canal 13.

Muñoz aseguró que grabar un video de estas características "no es lo común, no es lo usual", sin revelar lo que conversaron con su par argentino. "Lo conversado está en la reserva de los dos cancilleres, y yo lo he trasmitido a la presidenta de la República (Michelle Bachelet)", explicó Muñoz.

Muñoz advirtió que el "ejercicio electoral les compete exclusivamente a los chilenos" y acotó que "al final de cuentas, todos estos pronunciamientos desde el exterior tienen un impacto bastante limitado".

"Quiero que tengan una excelente elección este domingo. En eso no soy objetivo, porque hace muchos años que tengo una relación con Sebastián, lo admiro y creo que es un gran dirigente", señaló Macri.

Piñera enfrentará en un ballotage el domingo al candidato de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. La Nueva Mayoría es la continuidad del partido que actualmente gobierna Chile con Michele Bachelet como presidenta.