Macri se burló de la situación de Indalo en pleno acto público

El presidente, Mauricio Macri, se burló en pleno acto público de Cristóbal López por aparecer en "la tapa de los diarios" en medio de las complicaciones judiciales por el no pago de impuestos.

"Hay que andar bien con la AFIP, porque si no preguntenle a los que aparecen hoy en la tapa de los diarios", bromeó Macri.

En la tapa de los diarios Clarín y La Nación de hoy aparece el ex dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López, porque la Justicia rechazó la apertura del concurso de la empresa Oil Combustibles.

"No hay que apropiarse de impuestos que no son propios", afirmó Macri en referencia a las causas judiciales que afronta Cristóbal López. Curiosamente, el periodista Horacio Verbitsky reveló tiempo atrás que el propio hermano del Presidente blanqueó el equivalente a 622 millones de pesos que no estaban declarados ante el fisco, algo que el propio jefe de Estado confirmó y defendió.

Pese a que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo en una entrevista que los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan estaban todos muertos, Macri no dijo ni una palabra al respecto y se mostró de buen humor.

El Presidente hizo la burla en el lanzamiento de Exporta Simple,una plataforma digital que -según el Gobierno- "facilitará a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores la venta de sus productos a los mercados internacionales".

En el acto, Macri afirmó que el plan Exporta Simple permitirá bajas las trabas contra la producción y las exportaciones.

"Ganarán tiempo para que puedan pensar y también innovar", afirmó Macri, quien compartió el empresario con una fabricante que logró exportar pantuflas a Estados Unidos.