Macri quiere recortar las pensiones de los ex combatientes de Malvinas

La Reforma Previsional está muy cerca de aprobarse en Diputados, lo cual representa el congelamiento en términos reales de los aumentos jubilatorios debido a la modificación en la fórmula previsional. La iniciativa del Gobierno terminará perjudicando, por decantación, las pensiones de los veteranos de Malvinas debido a que la asignación se compone por tres jubilaciones mínimas. Por lo cual, al congelarse los aumentos jubilatorios, los ex combatientes tampoco percibirán un aumento real de sus haberes.

Desde la Federación de Veteranos de Guerra bonaerense, manifestaron su preocupación por la decisión del Gobierno de modificar la fórmula de movilidad y advirtieron sobre la situación de los ex combatientes ya que muchos tienen como único sostén la pensión debido a que por los traumas de la guerra y los problemas de salud no pudieron encontrar una estabilidad laboral y mucho menos emocional”.

“De lo que va del 2017, 150 veteranos han muerto. El 85 por ciento por cáncer cerebral, muchos otros por cáncer de colon y pulmón, no sabemos si tiraron algo o no en Malvinas. Las enfermedades nos rondan, nos persigue la muerte. Día por medio enterramos un compañero y el gasto que tenemos en medicamentos es muy alto”, detalló el presidente de la Federación, Sergio Novarín, a El Destape. Asimismo, reveló un dato estremecedor, que es la cantidad de suicidios de los ex combatientes por estrés postraumático: “Hace dos semanas se suicidó un compañero de La Plata y llevamos contabilizados más de 3500 suicidios que entre ellos hay más de 2000que son encubiertos”.

También, retrató que “el veterano de Malvinas es un enfermo crónico. Un 70 por ciento está con medicaciones psiquiátricas, un 80 por ciento con divorcios porque no es fácil la vida con un veterano de guerra, entonces, los gastos son mayores que para cualquier otra persona” y arremetió: “Malvinas congeló la vida de los compañeros porque ninguno pudo seguir una carrera, cuando volvimos no nos daban trabajo y nadie nos tomaba porque éramos altamente peligrosos para el suicidio”.

La vida de los ex combatientes no es fácil. Los 21 mil pesos que cobran de pensión es para muchos el único ingreso en la familia o para subsistir y solventar los gastos médicos por las secuelas de una guerra. “Es el sustento de muchos veteranos la pensión y vemos con preocupación que la calidad de vida va a desmejorar en los compañeros”, advirtió Novarín y cuestionó que “siempre el hilo se corta por lo más delgado”.

“Vemos que hay jueces y políticos que cobran importantes jubilaciones y tiene una mejorar calidad de vida pero le recortan a trabajadores que han aportado durante toda su vida y yo me pregunto ¿Qué han hecho por la patria esta gente para merecer tanto honor? Porque patriota es el que se levanta todas las mañanas para ir a laburar”, lanzó el ex combatiente.

Por su parte, el representante de veteranos de guerra de Malvinas de Lomas de Zamora, Walter García, manifestó con preocupación que “las pensiones van sujetas a la fórmula de las jubilaciones, entonces, todo lo que afecta a ellos también afectará a los excombatientes”. La noticia no cayó bien entre los compañeros de García, que saben cómo los perjudicará la reforma previsional: “Lo que charlamos con muchos compañeros es que es injusto que una persona que trabajó y aportó tantos años le den una jubilación miserable y vemos desgraciadamente cómo la clase media que estaba un poco mejor ahora está desapareciendo”.

Adelantó que el próximo jueves tendrán una reunión en la Federación Provincial para discutir el recorte que tendrán en sus pensiones y remarcó que “en todas las provincias se están movilizando las federaciones por este tema”.

Ademá, aclaró que “la situación hay que verla de forma global, esto afecta a todos, no solo a los veteranos sino que se ve cómo a las familias les alcanza menos” y disparó: “Estamos cansados de que nos prometas y no cumplan”.

“A esta altura del año, enterramos a 150 compañeros. Muchos se han suicidado y cuando comienza a florecer la guerra, por abril, muchos recaen”, sentenció el ex combatiente.