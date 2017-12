El presidente Mauricio Macri no pasó un buen momento cuando hizo entrega de los premios a los científicos argentinos más destacados de 2016. El mandatario recibió de los galardonados un mensaje que pedía que su gestión aumente el presupuesto para el área de Ciencia y Técnica que se recortó de forma abrupta desde su llegada al poder.

"Expresamos nuestra preocupación por el recorte de las partidas presupuestarias para los organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, incluyendo las universidades, usinas de formación de investigadores. La reducción del presupuesto en términos reales compromete el normal desenvolvimiento de la actividad científica, el desarrollo humano, social y económico de la Argentina y por consiguiente el bienestar de sus habitantes", afirmaron en la carta.

Además el jefe de Estado mintió en su discurso al decir que el gobierno "duplicó los recursos asignados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el próximo Presupuesto". En realidad, los informes muestran que en el año 2016, último presupuesto de Cristina Kirchner aprobado en el Congreso, el total para Ciencia y Técnica fue del 1,58 por ciento del presupuesto, mientras que en el 2017, primer año de la gestión macrista, bajó al 1,40 por ciento y en el 2018 será del 1,22 por ciento".

En la carta entregada a Macri, los científicos pidieron que "aumenten la inversión en Ciencia y Técnica al 1.5% del PBI de acuerdo a lo prometido". Además exigen que "aumente el diez por ciento el número de investigadores del CONICET, como fuera pautado en el Plan Argentina Innovadora 2020" y que "se otorgue el financiamiento necesario para asegurar la continuidad de los proyectos y actividades de investigación".

En una entrevista con El Destape, el diputado y ex titular del CONICET Roberto Salvarezza denunció que "muchos proyectos quedaron sin la financiación como el ARSAT 3 que aún no se comenzó a construir, ATUCHA que quedó paralizada hasta el año entrante y además se compraron aviones TEXAN de Estados Unidos, pese a que en Argentina se habían desarrollado los aviones Pampa, que quedaron sin financiación".

Salvarezza, premiado por Macri por su desempeño en Química no biológica, además denunció que el INTA apenas puede funcionar y tiene dinero apenas para pagar sueldos. "El Conicet y el INTA no pueden funcionar, porque solo tienen presupuesto para pagar sueldos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no puede mantener reuniones porque no tiene dinero para pagar los pasajes de los científicos", señaló.

Embed El presidente @mauriciomacri premió a científicos por sus trabajos de investigación, pero los galardonados le entregaron un pedido de que aumente el presupuesto para la Ciencia. Vía @RCSalvarezza pic.twitter.com/x0s84qLAg9 — El Destape (@eldestapeweb) 9 de diciembre de 2017

"A la Argentina se aplica la advertencia de Nehru hace siete décadas: “la India es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener ciencia”. Y la de Houssay, cuyo nombre honra el premio que hoy recibimos por nuestra labor continuada de producción de conocimiento, formación de investigadores y de instituciones científicas: “los países son ricos porque investigan y no porque son ricos investigan´", advirtieron los científicos en su carta.

El mensaje fue firmado por todos los premiados. En la ceremonia se entregaron los Premios Trayectoria a Enrique Civitarese por el área de Matemática, Ciencias Físicas y de la Computación; a Catalina Wainerman por Ciencias Sociales y a Roberto Salvarezza por Química no biológica, Ciencias de la Tierra del Agua y de la Atmósfera y Astronomía. Además, tres científicos obtuvieron el premio Houssay: Sonia Natale por el área de Matemática, Ciencias Físicas y Ciencias de la Computación; José Estevez, por Ciencias Biológicas y Bioquímica; y Rodolfo Wuilloud, por Química no biológica, Ciencias de la Tierra del Agua y de la Atmósfera. En tanto, el Premio Jorge Sabato lo obtuvo Graciela María Font por el área de Ciencias Biológicas y Bioquímica.

El bioquímico e ingeniero molecular Gabriel Rabinovich recibió además el premio Investigador de la Nación, en reconocimiento al trabajo que él y su equipo realizan sobre aspectos bioquímicos y moleculares para el diseño de inmunoterapias en cáncer.