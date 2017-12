Los trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) decidieron tomar las instalaciones del edificio al anoticiarse de que para esta semana el Gobierno de Mauricio Macri prepara los telegramas de despidos para más de 160 trabajadores y denunciaron que el Ejecutivo tiene previsto despedir a un total de 707 empleados.

De forma pacífica, los trabajadores permanecerán en el lugar hasta tiempo indeterminado esperando la marcha atrás del Gobierno. Los despidos afectarán principalmente a la parte técnica y al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

“La situación es de mucha tristeza en general pero hicimos una asamblea masiva en la que se votó por unanimidad la permanencia pacífica en el lugar hasta que el Ministerio de Modernización de marcha atrás con todo esto”, anunció el secretario general de ATE ENACOM, Alejandro Tsusinsky, a El Destape y advirtió: “Vamos a pasar la noche acá, el día y las fiestas si es necesario porque no podemos permitir que estas más de 160 familias vuelvan a sus casas sin su fuente de trabajo”.

Relató que “el viernes pasado convocaron los funcionarios de cada organismo a una reunión y anunciaron los despidos, después fueron piso por piso diciendo los despidos”.

Embed #AHORA arranca la asamblea en ENACOM ni un solo despido! pic.twitter.com/63Boe80wjp — ATE Capital (@ATECapitalOk) 6 de diciembre de 2017

Los despidos que se harán efectivos esta semana, si el Gobierno no da marcha atrás, afecta a “áreas determinadas y técnicas que sin ellas no se pueden formar a los alumnos, hacer operaciones de radio ni proyectos” y repudió que desde el Ejecutivo nacional “no pueden poner ni un motivo de porqué despedir a los trabajadores y no saben ni explicarlo”.

“Cuando asumieron echaron a los compañeros y compañeros diciendo que eran ñoquis, ahora no saben que decir más que es para mejorar la optimización pero la realidad es que quieren despedir hasta 20 mil trabajadores del sector público y para ellos hay 707 que cobran dentro de lo que es el ENACOM junto con las otras dependencias”, aseveró el secretario general y advirtió que a pesar de la excusa oficial cuando asumió Cambiemos “ellos ingresaron a más de 700 empleados de su propia gestión sin examen previo, eso es por lo menos sospechoso”.

Para los trabajadores la idea del Gobierno es clara: vaciar el Ente Nacional de Comunicación. Estos despidos es la primera tanda que tiene preparada Macri y su equipo para achicar el Estado.

“Nos preocupa la fuente de trabajo y lo que quieren hacer con el organismo. Queremos un organismo en el territorio y en la calle, que apliquen la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital y no lo que están haciendo ahora que es convertir el ENACOM en un organismo para los grandes medios de comunicación”, arremetió Tsusinsky.