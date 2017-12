El actor y ex diputado por la Unión Cívica Radical Luis Brandoni minimizó la participación de la Prefectura en la muerte de Rafael Nahuel y aseguró que con Santiago Maldonado "se inventó un relato".

LEÉ MÁS: Crimen de Nahuel: intendente de Bariloche habló sobre la RAM y dejó mal parado al Gobierno

Brandoni brindó una entrevista a La vuelta de Zloto, el programa que Marcelo Zlotogwiazda conduce en Radio 10, en la que realizó polémicas declaraciones y se cruzó fuerte con los integrantes del programa.

"Me parece penoso el episodio de la muerte de este muchacho. Me parece, Zloto, que tendría que preocuparte que no hayas escuchado ninguna vos en cuanto a lo que pasó con Maldonado, que no lo mató Gendarmería", apuntó ante una pregunta sobre la falta de un mensaje oficial de la UCR a raíz la muerte de Rafael Nahuel.

Embed

Brandoni fue aún más lejos y dudó de la intervención de Prefectura en la muerte del mapuche pese a que la bala encontrada en el cuerpo es del mismo calibre que las que usa el grupo Albatros. "No estoy seguro, no voy a opinar sobre eso porque no tengo fundamentos ni razones para opinar sobre eso", afirmó

Y enfatizó: "Voy a dejar que actúe la Justicia. Sectores de la sociedad hemos cometido muchos errores en ese sentido y no nos hemos retractado nunca. Hablo por ejemplo, de los hijos de Ernestina Herrera de Noble".

Ante esas respuestas, el periodista Sebastián Lacunza cruzó al entrevistado y remarcó que no está probado que Gendarmería no esté implicada en la muerte de Santiago Maldonado.

Lejos de disminuir la vehemencia de sus palabras, Brandoni disparó: "No lo mató Gendarmería. Si ustedes quiere que lo haya matado Gendarmería no es posible".

Asimismo, consideró que con el caso del artesano que apareció ahogado en el Río Chubut luego de más de 60 días de búsqueda "se inventó un relato y siguen insistiendo con ese relato".

Una vez más 'Zloto' resaltó la "cuestionable" participación de las fuerzas de Seguridad comandadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en ambos casos, pero el actor decidió desviar el tema con referencias a supuestos grupos armados en el Sur del país.

"Hay mucha gente preocupada, y eso no me lo preguntan, por lo que están haciendo unos supuestos nativos que no son tales y que la población de Bariloche se está manifestando en contra y que son violentos. Yo tengo 77 años, la película esta ya la vi y no quiero ser cómplice de ningún grupo violento", señaló.

Y concluyó: "El Gobierno tiene que ponerse a disposición de la seguridad y la legalidad en el país y sacar a la gente que está armada, que amenaza y que pretende ser dueña de un lugar que no es dueña, porque es el patrimonio del país"