La emisora no paga sueldos y los trabajadores se encuentran de paros rotativos.

Los trabajadores de radio El Mundo no cobran sus haberes desde diciembre

La fuerte crisis que atraviesan los medios de comunicación llegó a una histórica emisora: radio El Mundo. Los trabajadores todavía no cobraron sus haberes de diciembre, en un contexto donde el director renunció. Los empleados se encuentran aplicando paros rotativos.

“La radio se encuentra en una especie de acefalía”, afirmó Lucas Duette, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), en diálogo con la AM 750. Esta situación se generó luego de que el director de FIO FIO roducciones S.A., Julián Mansilla (ex director de Deportes de ARTEAR) renunciara días antes de efectivizarse el no cobro de salarios.

Este viernes se llevará a cabo una audiencia convocada por la autoridad laboral, en la que se deberá determinar la forma en que se regularizará la deuda que mantienen con los trabajadores, que ya atraviesa 10 día de vencida la fecha de pago.

La radio fundada el 29 de noviembre de 1935 adeuda el sueldo de locutores, operadores y trabajadores de prensa. “Quienes son dueños de la emisora son los hermanos Vignatti, empresarios santafecinos que hoy no dan la cara y evidentemente tienen un plan de fuga", concluyó Duette.