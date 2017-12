Los Movimientos Populares marchan a la 9 de Julio contra las reformas

Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, nucleados en la CTEP, la CCC y Barrios de Pie realizaron este martes una conferencia de prensa para anunciar la jornada nacional de lucha que llevarán a cabo mañana miércoles 13 de diciembre a fin de rechazar las reformas propuestas por el gobierno nacional que afectan severamente a los sectores más humildes.

Los movimientos populares llaman a los dirigentes de organizaciones sindicales, políticas y sociales que se oponen a este atropello sobre los derechos de los trabajadores, los jubilados y los niños que se sumen a dar esta pelea en unidad. La marcha central será desde Constitución hasta la 9 de Julio, en donde se realizará el acto de cierre de la jornada a las 18 hs. para manifestar el repudio a las reformas y reclamar el aguinaldo social para jubilados y beneficiarios de AUH. Asimismo, se presentará una ley integral para la Economía Popular.

Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP, manifestó: “Todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular saldremos a la calle más que nunca frente a un nuevo atropello del gobierno, que con estas reformas ajusta a los que menos tienen, excluye y deteriora los derechos del trabajo formal y sobre todo el de nuestros compañeros y compañeras, que representan el 40 % del trabajo en nuestro país”.

Gildo Onorato, secretario de Políticas Sociales del Evita y dirigente de CTEP, expresó: “Vamos a decirle rotundamente NO a la reforma previsional, fiscal y laboral, NO a la OMC y NO a la exclusión de jubilados y beneficiarios de AUH en el pago del bono de fin de año. Es elemental que los trabajadores mantengamos la unidad en la lucha, para que no se siga avanzando sobre derechos adquiridos y para que se den soluciones concretas a los problemas de los sectores más postergados”.

Estuvieron presentes junto al secretario general de CTEP Esteban Castro, Daniel Menéndez de Barrios de Pie y Juan Carlos Alderete de CCC los diputados Horacio Pietragalla, Lucila de Ponti, Leonardo Grosso, Walter Correa, Facundo Moyano y Victoria Donda. Roberto Baradel de Suteba; Cachorro Godoy de ATE Nacional, Ricardo Peydro de CTA Autónoma y Carlos Minucci de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. También asistieron Gildo Onorato del Movimiento Evita, Sergio Sánchez del MTE, Cristobal Cerv del Frente Popular Darío Santillán, Lito Borello de Los Pibes, Rafael Klejzer de La Dignidad y representantes del MUP, Octubres, Martín Fierro, Frente Barrial 19 de Diciembre, FOP Frente de Organizaciones Populares, FOL Frente de Organizaciones en Lucha y Frente Social 17 de Octubre.