Los duros discursos de Máximo Kirchner y Rossi contra los peronistas que votaron la Reforma Previsional

Tras una extensa jornada en el predio UNL ATE se desarrolló el IV Encuentro Nacional de Salud el cual fue cerrado con los discursos encendidos de los dirigentes de Unidad Ciudadana y legisladores nacionales Máximo Kirchner y Agustín Rossi, quienes le enviaron un contundente mensaje al presidente Mauricio Macri por su persecución política a la comunidad Mapuche y por las reformas que en detrimento de los trabajadores aprobará con el voto de legisladores peronistas, a lo cual, le advirtieron a los legisladores justicialistas no kirchneristas: "Va a haber unidad cuando se promuevan los derechos de los trabajadores".

Con una convocatoria que superó las 2500 personas, trabajadores de la salud, estatales y profesionales de distintas áreas debatieron y se interiorizaron dentro de los talles que se dictaron en simultaneo sobre el peligro que corre la salud pública como derecho debido a la decisión política de Macri de llevar a cabo la Cobertura Universal de Salud. También de debatió sobre género y salud, las políticas de medicamento y la mafia de los grandes laboratorios y la crisis que atraviesa la soberanía alimentaria.

Embed Compañeros y compañeras participando ahora del IV Encuentro de Salud en Santa Fe. pic.twitter.com/oXPoKBrUDV — IVEncuentro de Salud (@EncuentroDSalud) 2 de diciembre de 2017

El acto de cierre, en tanto, estuvo a cargo de los dirigentes kirchneristas junto al ex ministro de Salud, Daniel Gollan; el secretario de ATE Santa Fe, Jorge Hoffman, la diputada electa Mónica Macha, junto a otros legisladores nacionales y provinciales.

"Hace unas noches escuchaba al senador de Rio Negro, Miguel Ángel Picheto, y decía que le tocaba la ingrata tarea de votar en contra de los jubilados. ¿Pueden creer? Y yo le respondo que si el 20 de diciembre llega la Reforma para damnificar a los jubilados vamos a tener la inmensa alegría y grata tarea de votar en contra de una medida que es en perjuicio de los trabajadores", le advirtió al legislador del PJ-FPV y le aclaró que "es mucho mejor que te descalifiquen y estigmaticen en los medios a que tengas esa ingrata tarea de traicionar el voto". "Es mucho mejor toda la persecusión judicial que sufrimos que no estar del lado de la gente, no hay que tener miedo porque la gente más tarde o más temprano va a reconocer lo que hicimos", recalcó.

Maximo Kirchner Encuentro Nacional de Salud

Asimismo, recordó cuando los legisladores y representantes de Cambiemos votaron el 2010 el 82 por ciento móvil que luego fue vetado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner debido a lo difícil que resultaba pagarlo, a lo cual, el diputado nacional remarcó que "solo lo votaron para pegarle al Gobierno porque nunca les interesó los jubilados porque sino no harían una reforma que hace que los próximos aumentos sean mucho menores" y recriminó "ya antes los jubilados no llegaban a fin de mes porque antes no era Walt Disey pero no era esto lo que estaban proponiendo".

"No puede ser que tengamos un presidente que confía en los grandes medios, que sale el macho calabres mientras persigue mapuches en la montaña y es el Ravi Shankar cuando negocia con las mineras o los sojeros", arremetió Kirchner y llamó a "construir una opción que vuelva a entusiarmar a la mayoría diciéndole la verdad" pero aclaró que "va haber unidad cuando se promuevan los derechos de la clase trabajadora".

LEÉ MÁS: Fuentes sobre Pichetto: "No tiene atribuciones para impedir que la ex presidenta forme parte de la bancada"

Con el mismo sentido, el diputado electo nacional Rossi les advirtió a "aquellos que están en el Gobierno o algunos que creen en la inevitabilidad del resultado del 2019 es porque no conocen al pueblo argentino" y asevero: "Por compromiso histórico vamos a trabajar para construir una alternativa que gane las próximas elecciones".

"Nosotros tenemos a nuestros compañeros, a la militancia, nuestras ideas y convicciones, una historia y una gestión de 12 años. Tenemos un liderazgo presente y no es cierto que esta es la peor situación del movimiento nacional y popular, fue mucho mas difícil en el 55 y en el 76. Y hay que tener en claro que tenemos las herramientas como para construir una alternativa de poder de acá a dos años y mas temprano que tarde los tres gobiernos de Néstor y Cristina van a ser reconocidos como el mejor gobierno de los últimos 60 años", proclamó el dirigente santafesino.

Rossi, además, apuntó al nuevo trabajo que ejercerá en la Cámara de Diputados como presidente de bloque y prometió: "Me comprometo que vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar que las leyes que castigan al pueblo salgan de la Cámara pero no depende solo de nosotros. Vamos a dar testimonio permanente de nuestro compromiso, lo cual no es un disvalor, porque nuestro compromiso es con el pueblo argentino".

En el mismo sentido, cargó contra el peronismo disidente que avaló al reforma previsional y parte de la oposición al manifestar que "al Gobierno no le gusta una oposición que critique, califique y tenga propuestas porque les gustaría que todo el escenario político estuviese lleno de los autodenominados opositores responsables" y les advirtió que "es mentira que ser oposición responsable es votarle todo a Macri, ser oposicion responsable es representar al 60 por ciento de los argentinos que no votaron al macrismo y decirle que no a los proyectos que castigan al pueblo".

La hora de generar miles de cuadros políticos

Ambos dirigentes del kirchnerismo destacaron la importancia de que se realicen jornadas como el Encuentro Nacional de Salud al apuntar que es la hora de delinear las políticas de Estado para cuando vuelvan a ser gobierno. Al respecto, el ex ministro de Salud Daniel Gollán recordó: "El año pasado dijimos que no veníamos a llorar ni hacer catarsis, nos estamos organizando porque tenemos la responsabilidad histórica de todo militante y agrupación nacional y popular de construir una alternativa" y remarcó que están llevando a cabo "dentro de lo posible dar respuestas y soluciones a la dramática situación que viven los compañeros que si no acceden a un medicamento se mueren".

LEÉ MÁS: El Gobierno subejecutó en un 60% los programas de salud

Apostó, además, a que "la segunda tarea es visibilizar lo que pasa porque los medios de comunicación lo tapan y es importante llegar a romper la barrera mediática" y aseveró que "la tercer tarea es aprovechar este momento histórico para generar miles de cuadros políticos sanitarios para preparlos para cuando se vuelva a ser Gobierno".

"Vamos a volver que no quepan dudas. Tenemos una derecha que está haciendo desastres en Latinoamérica pero en la historia argentina, cada vez que se organizó el pueblo y tomó conciencia, se termina para siempre el Gobierno de derecha", sentenció el representante de Soberanía Sanitaria.