El canal Todo Noticias se hizo eco de una nueva operación del Gobierno para respaldar la denuncia de Nisman sobre presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y reveló la traducción de un documento iraní en donde aquel país manifestó su deseo de que cayeran las alertas rojas contra los imputados por el atentado.

Ante el pedido del actual gobierno argentino, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif le envió una carta en farsí, traducida al castellano, en la cual afirmaba en relación al Memorándum firmado en 2013: "Inmediatamente después de la firma del memorándum, los entonces ministros de Exteriores de Irán y la Argentina, cumpliendo con el artículo 7 del mismo, remitieron una carta conjunta al Secretario General de Interpol refiriéndose al acuerdo alcanzado entre los dos países para colaborar a nivel bilateral,solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA”.

El documento expresa la postura de Irán, que aseguró que el memorándum llegó a aplicarse y que debían, a su entender, darse de baja las alertas rojas de Interpol sobre los imputados, entre las que había altos funcionarios del gobierno persa y miembros de su diplomacia.

Que Irán pretendía probar la supuesta inocencia de los involucrados no es algo nuevo y ha sido tema en los ámbitos internacionales. Irán nunca reconoció haber sido responsable del atentado y efectivamente, cuando fue a defender el acuerdo al Congreso, el canciller Héctor Timerman aseguró que acordaba con ellos porque eran los involucrados en la causa judicial.

Pero hay un dato importante: las alertas rojas las emite Interpol, cuyo ex titular dejó en claro que jamás el gobierno argentino hizo gestiones para levantarlas, algo que la entidad afirmó oficialmente en su momento.

Embed La parte final del “banner” que siempre te ocultan dice justamente: “El estado de la presente comunicación seguirá siendo el mismo, tal como lo decidió la Asamblea General de @INTERPOL_HQ en 2007”. pic.twitter.com/P2R06WiBah — Alejandro Rúa (@AleRuaTwit) 10 de diciembre de 2017

El abogado defensor de Timerman, Alejandro Rua, mostró las cédulas de notificación en donde aclaraban explícitamente que Interpol había sido notificada del acuerdo, atento al artículo 7 del mismo. Sin embargo, aclaraban: "the status remains the same", lo que significa que el estado (de las alertas rojas) no se modificaban a pesar del memorándum. Esto debía ser pedido por el juez Rodolfo Canicoba Corral y nunca ocurrió.

En la entrevista con el periodista Iván Schargrodksy, Ronald Noble dijo claramente que "si Irán requirió levantar las alertas rojas, estos pedidos fueron rechazados porque nunca se levantaron. Al día de la fecha, la página de Interpol aun tiene a los imputados iraníes entre las personas buscadas.