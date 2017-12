La cumbre de la Organización Mundial del Comercio da que hablar y no solo por los temas que se están debatiendo en el encuentro sino por la lista para deportar del Ministerio de Seguridad nacional y por las perlitas que esta mañana tuvieron lugar en el hotel Hilton.

Una de ellas fue que la sala de prensa que estaba montada en el segundo piso del hotel Hilton el café y los snacks eran pagos. Cientos de periodistas hicieron notar su malestar ya que $40 costaba un mini alfajor y $75 pesos una gaseosa. La organización de la OMC no tardó en reaccionar a los reclamos, a las 10.30 de la mañana montaron una pequeña mesa con una dispensadora de café. Eso sí, los snacks siguieron siendo pagos y no se entrega ticket.

LEÉ MÁS: Macri criticó a los que ponen por delante al interés nacional

El caos del tránsito también fue protagonista de la OMC ya que para cruzar el puente que separa la Avenida Alicia Moreau de Justo de Puerto Madero se transformó en una tortura. Las colas de más de 300 metros se extendían a lo largo de la Avenida Leandro Alem, en paralelo a la traza del Metrobus.

Por último, el miedo que infundió el Gobierno sobre las “protestas violentas de los activistas anti globalización” en realidad fue la entrega de un folleto por parte de estas organizaciones a los que participaban de la conferencia sobre pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que decía: "Say no to ecom at WTO" (Diga no al comercio electrónico en la OMC)