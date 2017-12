Lanata estalló contra Macri por no recibir a los familiares del ARA San Juan

Sorpresivamente, Jorge Lanata estalló en la radio contra Mauricio Macri por no recibir a los familiares del ARA San Juan.

El periodista afirmó en Radio Mitre: "No es un grupo motivacional, un grupo de encuestas, de vamos a ver cómo nos iría, si vamos a hablar o no", arrancó.

El conductor radial atacó al Presidente: "Tenés que hablar, querido. Los tenés que recibir. Es así la vida, sos Presidente, te guste o no. Tenés que hablar, te guste o no".

Lanata siguió sobre el submarino desaparecido con sus 44 tripulantes adentro: "Acá se murieron 44 tipos, les tenés que dar contención a 44 tipos. Por más que no estés de acuerdo con lo que te propongan. Lo peor que podés hacer es no darle ninguna respuesta", le reclamó a Macri.

Y cerró: "El gobierno se tiene que poner los pantalones largos. Lo que no puede hacer es estar cuatro días abajo de la baldosa discutiendo qué se hace. Lo que no pueden hacer es no hacerse cargo".