"Lamentablemente, no hay pruebas": la confesión de la abogada que denunció a Cristina

El suceso ocurrió el lunes pasado en el programa de Alejandro Fantino, cuando se refirieron al caso de "La Ruta del Dinero K", la investigación que le rindió un año de programa al periodista Jorge Lanata y que buscar probar el supuesto lavado de activos por parte del empresario Lázaro Báez a través de cuentas en el extranjero.

La causa empezó en 2013, a partir de una informe del periodista de Clarín. Durante todos los domingo del año, Lanata se dedicó a armar una historia, que incluía bóvedas secretas, una secretaria cómplice (que luego no declaró nada ante la Justicia) e incluso paradas oficiales a Seychelles para dejar el dinero.

Recientemente, la Unidad de Información Financiera pidió al juez Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria a la ex Presidenta en el marco de esa causa, pese a que no hay ningún dato que involucre a CFK con las maniobras del empresario ex dueño de Austral Construcciones.

Embed En Animales Sueltos se lamentan que no existan pruebas contra @CFKArgentina en la causa de "La Ruta del Dinero K" pic.twitter.com/bJxEuUNVGX — El Destape (@eldestapeweb) 29 de noviembre de 2017

En el último programa de Animales Sueltos,Mangel tomó la palabra para revelar que el juez Casanello no tiene pruebas: "Esta diciendo que si ustedes quieren que vaya por Cristina Kirchner, que le den algo porque en la ruta del dinero K no aparece".

Posteriormente tomo la palabra la abogada denunciante de la causa Hotesur, Silvina Martinez que tuvo que coincidir con la periodista.

"Pruebas en ésto no hay, lamentablemente, y no podés procesarla dos veces por el mismo delito. Acá hay una intención política de la UIF de seguir insistiendo con este tema. La verdad que se necesita que Cristina tenga plata en el exterior. Yo soy la primera que quiere que la tenga pero hoy, no hay pruebas", reconoció increíblemente.