Los periodistas Antonio Laje y Luis Novaresio se mostraron críticos de la detención del dirigente Luis D´Elía y del ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Ambos coincidieron en que los acusados merecen "tener un debido proceso" y que las detenciones pueden dañar "el estado de derecho".

"Me da dolor de estómago defender a D`Elia. Es una de las pocas personas que yo no entrevisto, por una decisión personal, pero es un ciudadano argentino y merece un debido proceso", sostuvo Novaresio, quien además agregó que no se puede evaluar la decisión judicial desde el odio.

"Cristina merece un juicio con un juez imparcial. O nos entrampamos en los odios y nos volvemos paleozoicos al decir que no me importa nada con este hijo de puta, que vaya preso. O intentamos pensar de forma evolucionada y decimos este tipo es un hijo de puta, pero debe tener un debido proceso", sostuvo Novaresio, quien dialogó con Laje en Radio La Red.

Por su parte, Antonio Laje manifestó que las detenciones y el pedido de desafuero de Cristina Kirchner son "sorpresivas e impactantes". El conductor de A24 manifestó que "es grave lo que está pasando, no es para ponerse contento. Es un manejo de la Justicia".

Laje y Novaresio además coincidieron al manifestar que si pidieron el desafuero de Cristina para su detención, también Bonadio debería "ordenár la detención de todos los que lo votaron” el Memorándum con Irán en el Congreso.

