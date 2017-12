El conductor de A24 Antonio Laje arremetió contra el gobierno nacional por el proyecto de ajuste a los jubilados que se intentará aprobar esta tarde en la Cámara de Diputados. "Estás ajustando a los jubilados, ¿qué querés? ¿que la gente te salude en la calle?", preguntó en vivo.

Laje criticó a la diputada Elisa Carrió por afirmar que votará a favor del proyecto para no dar lugar a golpistas. "Votar en contra de un proyecto no es golpismo. Eso decía la ex presidenta Cristina Kirchner y la cuestionábamos. Se repite la historia", sostuvo el conductor.

El periodista además cuestionó a Carrió por haber vinculado a quienes se oponen a la reforma previsional con "los que hicieron negociados espurios con la reparación de los submarinos". Laje opinó: "Carrió vincula esto con el submarino, porque sabe que fue una gran tragedia. Por suerte en la Argentina hay períodos democráticos. Dejemos de infundir miedo, porque si no nunca vamos a crecer".

"Si el Gobierno anterior administró tan mal y se robó tanto, ¿por qué hoy gastamos más que antes?"

En otro tema, apuntó contra el gobierno y preguntó: "Te metiste con las jubilaciones. Recorten en otras cosas, che. Recorten en toda la corrupción que hay, en la mala administración, porque la verdad que hay algo que no se entiende. Si el gobierno anterior administró todo tan mal, si se robo tanto, ¿por qué hoy gastamos 500 mil pesos más que antes?".

Acerca de la economía, Laje sostuvo que "no está claro que pasa con los números" y critico que "toquen a los jubilados, que trabajaron durante 35 o 40 años".