La versión completa de la entrevista a Nisman en la cual rechaza su propia denuncia

En un audio inédito de seis minutos de marzo de 2011, el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, desestima la base de su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno que llevaría adelante cuatro años después por el Memorandum firmado con Irán.

Nisman

En la entrevista, el fiscal niega que le Gobierno pudiera estar detrás de desarticular la investigación del atentado a la AMIA como así también negó que el Memorándum dé de baja las alertas rojas de Interpol para buscar a los sospechoso.

LEÉ MÁS: AUDIO EXCLUSIVO: Así rechazó Nisman la denuncia contra Cristina

A continuación la desgrabación de la entrevista completa:

“La nota me parece todo absolutamente descabellada, absurda y además de imposible cumplimiento, realmente hacía tiempo que no leía algo tan disparatado. Todo surge de un cable de la cancillería Iraní, yo que algo que leí y conozco la respuestas de los iraníes en la causa, tanto por las respuestas y postura, los iraníes no resultan creíble en nada en lo que hacen y mucho menos de lo que dicen, es muy poco serio todo. No me sorprende que los iraníes, puedan ellos internamente plantear una cosa así. Porque me lo han planteado a mí en interpol, porque ellos creen que todo se maneja como se maneja su Gobierno teocrático de que su líder espiritual dice algo y todo el mundo obedece.

Varias veces me han dicho de Interpol como fue esto en realidad, se puede solucionar políticamente si el líder espiritual da una orden y el presidente argentino da otra y yo le expliqué que no porque es imposible que el Poder Judicial se maneja por un carril, el Poder Ejecutivo por otro y esto es una investigación independiente y ajena al Poder Ejecutivo; más allá de que el Ejecutivo ha hecho en este caso y mucho reclamando primeros las extradiciones y luego las capturas en el juicio de un tercer país.

Realmente me parece algo que no tiene ton ni son porque primero el gobierno argentino, estoy convencido de que no piensa nada de esto y todo esto no es cierto. Me consta y todo lo que ha hecho.

Supongamos por un segundo que el gobierno quisiera dejar de lado la investigación y es algo absolutamente imposible pero con cualquier ejecutivo porque no basta una orden del Ejecutivo para que un fiscal o un juez deje de investigar y las capturas se caigan, no es así. Esto podrá ser en Irán pero no es así. Insisto para que quede claro. No tengo ninguna duda de que es absolutamente falso de que el gobierno está detrás de esto. Pero si suponemos por vía de absurdo de que fuera cierto, es algo materialmente imposible, tan imposible como que yo diga que me paro arriba de una escalera y tapo el sol con una mano. Es de locos. No tiene ningún tipo de lógica.

Me llama poderosamente la atención en este periodista que no conozca una circunstancia así, pueda haber un documento así porque los iraníes piensan así que todo esto es materia de una negociación política porque me lo han dicho en las reuniones de Interpol y también al secretario general de Interpol y así les ha ido desastrosamente en los planteos que han tenido. De ahí a creer que el Ejecutivo puede dejar de lado una investigación y que me van a decir a mí o al juez y uno pudiera obedecer.

Por otra parte, en un momento en que no debería decirlo pero lo digo igual, la causa AMIA está absolutamente viva, tiene un movimiento que en otros años no ha tenido, tanto en el aspecto local, próximamente vamos a llevar a juicio y en el aspecto internacional respecto de otros funcionarios iraníes de los cuales no descarto, lo cual no quiere decir que tenga la prueba de que lo haga, no descarto pedir nuevas órdenes de captura de funcionarios, se están notando similitudes del modus operandi de la matriz terrorista iraní con otro atentado abortado en el 2007 que fueron condenados a perpetua en Estados Unidos, ex funcionarios del gobierno de Guyana por intentar volar el aeropuerto Kenedy, hay muchos elementos en común y estamos trabajando mancomunadamente. Me llama poderosamente la atención que se puede dejar algo que está consolidando y sin efecto. Además, está avanzando, hay muchos más elementos.

No hay forma de que se bajen las capturas o que se puedan bajar y que sea de un día para otro, nos costó un año pasar por diversas instancias y llevar pruebas, no es que uno da una orden y eso ocurre, por lo menos no en el régimen que establece la Constitución nacional.

Me llama mucho la atención esta nota, en este momento, como un periodista que debe no desconocer que no basta una mera orden para dejar sin efecto. Es un periodista que le resulta sorprendente, la sentencia culpatoria del Tribunal Oral Federal 3. Me resulta sorprendente que haya periodistas que les sorprende la sentencia.

Lo que le parece sorprendente es la absolución local de lo que se refiere a Ribelli, fue convalidado en este punto de esta absolución y este pago ilegal que determinó mucha gente que tiene relación y será sometido a juicio oral, fue avalada por la Cámara de Casación y la Corte. Me llama la atención, antes de publicar algo así que ha provocado zozobra en los familiares por el impacto de la información no haya levantado un tubo y preguntarle al doctor y al fiscal antes de publicar algo así. Le pasa a lo que le está pasando, es imposible que algo así sea cierto.

Me llaman de muy temprano familiares, esta nota largada así. Lo del cable puede existir porque los iraníes han dicho cosas más graves que estas, no me sorprende pero eso a sostener que existe la posibilidad de que pueda ocurrir.. a la gente que no está al tanto del tema jurídico genera cierto resquemor. No se puede largar en esos términos una nota así porque no depende del Ejecutivo.

Soy uno de los convencidos porque me consta y lo he visto del apoyo que siempre tuvimos del Ejecutivo, supongamos, por la vía absurda lo quisieran hacer, es materialmente imposible”.