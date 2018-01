La prosecretaria de la Unidad Fiscal Amia, Sabrina Mateos, se refirió a la dudosa muerte de su ex jefe, Alberto Nisman, sobre quien opinó que "no tenía personalidad como para matarse".

En diálogo con el canal América, la abogada penalista y actriz, aseguró: "No creo que él sea una persona que hubiera tenido la personalidad como para matarse, como para terminar con su vida. El que lo conoció sabe que era un tipo con mucha energía, narcisista, que no se escondía frente a los problema, trataba de afrontarlos".

En este sentido, Mateos reveló detalles sobre la personalidad de su ex jefe. "Era obsesivo, estaba en todos los detalles, no se le escapaba nada; era una computadora abierta y no era una persona que tiraba piropos. Por otro lado, indicó que "era muy reservado, no comentaba su vida personal", pero que "entraba en la fiscalía e inspiraba respeto".

Además, la joven explicó que que no vio a Lagomarsino dentro de la Unidad Fiscal Amia, hoy procesado acusado de ser participe necesario de un presunto homicidio.