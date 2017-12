La respuesta de Isela Costantini contra el Gobierno que dejó helado a Fantino

La extitular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, dejó sin palabras a Alejandro Fantino al revelar que si fuese por ella hubiese seguido en la empresa, pero que le pidieron que diera un paso al costado ya que comenzaría "otra etapa".

"Yo no me fui enojada con nadie y nadie quedó enojado conmigo", dijo Costantini desde el piso de Animales Sueldos, al referirse a su paso por Aerolíneas, entre enero y diciembre de 2016.

Y consultada por su alejamiento de la empresa nacional contestó: "Yo no me fui. Quien tomó la decisión de que me fuera no fui yo.

Yo hubiera seguido".Sin embargo, dijo que como es respetuosa de las órdenes de su líder de entonces -el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich- entendió que "había un cambio de planes y arrancaba otra etapa en otro proceso de Aerolíneas".