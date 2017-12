El oficialismo en la Cámara de Diputados adelantó la sesión especial para tratar la polémica reforma previsional, que congela el poder adquisitivo de las jubilaciones. La misma tendrá lugar el próximo jueves, a partir de las 14, en medio de la duda de muchos diputados por votar a favor.

Según le confirmaron a El Destape fuentes parlamentarias, la sesión especial tendrá lugar a partir de las 14 este jueves, antes de los 7 días reglamentarios para tratar en sesión ordinaria el proyecto. Por ello, necesitan juntar los dos tercios de los presentes para habilitar la discusión.

Este medio pudo averiguar que la resistencia social creciente contra el proyecto que cambia la ley de movilidad generó la necesidad de adelantar la votación para impedir que el enojo termine por voltear la iniciativa, que el Gobierno considera clave en su estrategia de ajuste fiscal para reducir el déficit.

Sin embargo, hasta el momento no están garantizados los votos necesarios. El bloque clave es el de Argentina Federal, que reúne a los peronistas no kirchneristas. Hubo 3 diputados de ese bloque que firmaron el dictamen de mayoría ayer, pero el resto del bloque se mantuvo reunido y no fueron al plenario de comisiones.

Fuentes del bloque manifestaron a El Destape las dudas que existen en el seno. "Acá tienen el dilema del acuerdo de los gobernadores... pero no les gusta nada. Esa es la única traba para votar el acuerdo", deslizaron.

Allí, el ex titular de la ANSES, Diego Bossio, ya adelantó que votará en contra, en tanto que dentro del bloque se definen ante un dilema: votar a favor de los jubilados y evitar el recorte o seguir el acuerdo de los gobernadores, 23 de los cuales firmaron un consenso para acompañar la reforma tributaria en consonancia con la previsional.