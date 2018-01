El ex presidente dio su opinión acerca de la necesidad de crear una oposición nucleada. "El 2018 será el año de la renovación del peronismo", afirmó.

El ex presidente Eduardo Duhalde afirmó que el 2018 "es el año de la renovación del peronismo" y afirmó que debe conformarse una unidad que integre a todos los espacios. Acerca de las elecciones pasadas, el ex mandatario dejó en claro que la división condujo a la derrota. Así, no descartó a ninguno de los espacios para enfrentar al Gobierno.

Citando a Albert Einstein, Duhalde sostuvo que "no se puede hacer lo mismo y esperar resultados diferentes". Además afirmó que está trabajando para que exista la unidad con algunos lineamientos políticos que logren la conjunción de ideas, aunque se negó dar los nombres que baraja como referentes del nuevo peronismo.

Duhalde citó al ex gobernador bonaerense Oscar "El bisonte" Alende, quien definió que el peronismo debe ser un sinónimo del pueblo y no de los dirigentes. "Les pido a los justicialistas de todo el país que me crean. Sólo hice este pedido en 2002. Ahora lo hago de nuevo", afirmó.

El ex gobernador sostuvo que el peronismo, al discutir su camino, debe discutir un 10 por ciento del pasado, un 40 del presente y un 50 del futuro. "Estoy convencido de que vamos a salir adelante", afirmó el ex gobernador bonaerense, quien además sostuvo que el marzo presentarán sus propuestas a la ciudadanía.

