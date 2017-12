La pregunta que más incomodó a Del Moro en Intratables

El conductor no pudo responder a una pregunta que le hizo Pignanelli en vivo y la Garganta Poderosa salió al cruce.

El conductor de Intratables, Santiago Del Moro, vivió un incómodo momento cuando el economista Aldo Pignanelli preguntó a los panelistas si alguien había ido a la marcha al Congreso contra la reforma previsional que estaban criticando.

"No", "no", "no", fue la repuesta de los panelistas cuando Pignanelli preguntó si alguien fue a la marcha de la que estaban hablando. La pregunta dejó al descubierto de que la mayoría de los panelistas opinaba a partir de lo que vieron en los medios.

Embed

Tras la pregunta, La Garganta Poderosa salió al cruce del programa con un fuerte mensaje en Twitter: "Por tercer día consecutivo te venden, como información, los mismos comentarios de las mismas imágenes que viste por televisión. Hagan periodismo. Y si no, hagan silencio".

Embed Uno pregunta, por fin, en Intratables:



- ¿Alguno de ustedes estuvo este lunes en la Plaza?

- (silencio).



Por tercer día consecutivo te venden, como información, los mismos comentarios de las mismas imágenes que viste por televisión.



Hagan periodismo.

Y si no, hagan silencio. — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) 21 de diciembre de 2017

En el programa y pese a no haber ido a la marcha, Santiago Del Moro opinó que los ataques fueron masivos y estuvieron organizados. Otros panelistas dejaron entrever que la oposición estuvo detrás de los actos vandálicos.