La pregunta política que incomodó al vocero de la Armada por el submarino

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, pasó un mal momento cuando un periodista internacional le preguntó por qué no había un representante de poder ejecutivo en las conferencias de prensa que se realizan para difundir los partes acerca del submarino ARA San Juan.

"¿Qué está pasando? he cubierto muchos desastres en diferentes puntos del país y no he visto una situación en la que el poder político no aparezca. No hay representantes del Ministerio de Defensa con usted todos los días. Eso es para mí, insólito", afirmó Joe Goldman, corresponsal de la Cadena ABC News.

Embed

En respuesta, Balbi afirmó: "no voy a dar una opinión de una opinión". Además, afirmó que es vocero de la Armada y que tiene la anuencia del ministerio de Defensa que a su vez es parte del poder ejecutivo del gobierno.

El periodista internacional hizo mención a la poca comunicación que tuvo el poder ejecutivo con respecto al submarino Ara San Juan. El presidente Mauricio Macri hizo un escueta mención que duró apenas cuatro minutos, mientras que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, mantuvo contados contactos con la prensa.

LEER MÁS: Balbi sobre el ARA San Juan: "Continuamos en la búsqueda"