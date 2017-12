Andy Kusnetzoffgeneró una pelea entre Aníbal Fernández y Federico Andahazi con una incómoda pregunta.

El conductor de Podemos Hablar que se emite por Telefe pidió que pasen al frente quienes consideren que "la corrupción es el mayor flagelo".

Se adelantaron el escritor macrista y el ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, ante la atenta mirada de los otros invitados.

Sin embargo, el escritor desafiante se empezó a reír y dijo: "Aníbal es un gran humorista". Y se justificó que se reía porque "no lo puedo creer".

Aníbal, enojado, le respondió fuerte y dijo: "No me faltés el respeto que yo no te falto el respeto a vos". La discusión escaló fuerte y pudo haber terminado mal.