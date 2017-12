La Policía de la Ciudad increpó a un movilero de Víctor Hugo

Ocurrió con un periodista de la radio AM 750 que realizaba una entrevista con trabajadores del Almacen de Pizzas en Mataderos.

Efectivos de la Policía de la Ciudad pidieron el documento al movilero de AM 750 Mauricio Polchi al momento en que realizaba un móvil desde Mataderos, donde estaba por entrevistar a trabajadores que tomaron El Almacén de Pizzas.

"Los trabajadores piden la indemnización por los despidos que se están ejecutando. Les cortaron la luz, el gas y el agua. Hace 15 días que no salen de sus puestos de trabajo. Acá las policía nos detiene", afirma Polchi, que fue interrumpido mientras le contaba a Victor Hugo Morales el problema que atraviesan los empleados.

Luego de darle los datos, la policía permitió que continúen con la entrevista. "Esto es normal, siempre que alguien viene a traernos comida o algo, la policía les pide documentos. A una compañera no les dejaron pasar los medicamentos", narró un empleado.

Hace dos semanas, los trabajadores del Almacén de Pizzas tomaron el local que la firma tiene en Emilio Castro al 7500por sueldos adeudados y por el abandono del local, en un presunto cierre no declarado.

"A fines de noviembre, cerró el Almacén y nos dijeron que quedábamos con trabajo efectivo. Acá llegó la nueva firma y nos dijo que nos tomaban de nuevo, sin antigüedad, y a prueba durante tres meses", explicó un trabajador.

Además contaron que por el conflicto, no cobraron el mes de noviembre y un trabajador no cobró en octubre. Para conservar sus puestos de trabajo, los empleados tomaron la planta y ahora no los dejan salir del local.