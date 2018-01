El actor Tristán Díaz Ocampo negó las denuncias de su compañera del unitario Historia de un Clan, Rita Pauls, por acoso sexual y la acusó de “buscar fama”.

La modelo Cinthia Fernández salió a bancar a la joven actriz y recordó la denuncia que le inició al artista hace varios años por maltrato y violencia. No obstante, Tristán negó todo y se escudó: "No estoy al tanto de nada. Lo juro por mi madre y mi hijo fallecido que cuando hablo, lo hago de frente, no a escondidas. En la oreja no hablo”.

“No me atrevo a decir groserías cuando estoy laburando, más haciendo un papel como el que hice, que merecí la entrega de un Martín Fierro. Me parece que acá se quieren colgar. Conmigo no”, apuntó el actor contra Pauls.

Además, advirtió que irá hasta “las últimas consecuencias” y que va a iniciar acciones legales: “Ya hablé con mis abogados”, dijo.

“Soy el primer sorprendido de todo esto. Después de tres años de Historia de un Clan, que venga a hablar ahora… Esta chica quiere ser famosa me parece”, lanzó.

El actor comentó que no sabía del amorío de la joven con Luis Ortega, y sentenció: “No era consciente de nada de todo esto. Siempre he trabajado con mujeres y sale ahora a decir esto y me entero de que es pareja de Luis Ortega… ¿Qué está buscando?”