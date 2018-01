La persecución a Página|12 y AM 750

Víctor Hugo Morales analizó los mecanismos de apriete de Clarín a sindicalistas y exfuncionarios que mantuvo a lo largo de los años.

El fin de semana pasado, Mirtha Legrand reveló sin querer los cambios en las líneas editoriales del multimedios en el que trabaja cuando se trata de perseguir a la ex presidenta Cristina Kirchner. En un primer momento, la conductora habló de una presunta independencia judicial, pero luego admitió que la senadora de Unidad Ciudadana no va presa "porque el Gobierno no quiere".

Por otra parte, destaca que el primer día que empezó a trabajar en la radio AM 750 comenzó la persecución del Grupo Clarín al sindicalista Víctor Santa María, dueño de la emisora. Como el conductor recordó, fue la misma estrategia de la corporación con Hugo Moyano en 2011.

