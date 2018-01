La Negra Vernaci fue con todo contra Pergolini por su carta justificando los despidos en Vorterix

La conductora radial Elizabeth “La Negra” Vernaci salió al cruce por la carta de su compañero Mario Pergolini en la que se refirió a la asfixia económica a la que fue sometido por parte del Grupo Indalo y que derivó en numerosos despidos.

En una entrevista con Perfil, la locutora arremetió: “Como laburante, la carta me cayó como el culo” y disparó: “Lo que más me molesta de él es que dice siempre que la radio terminó. Andate entonces”.

Y aclaró que “La radio no existe porque a vos no te escuchan”. “Eso es lo único que me jode. El resto, cada uno sabe cuándo va con Mario a qué se expone. Se movió toda la vida así. Lo querés o lo odiás”, manifestó.

“Hemos pasado de todo, porque creo que no frenó mi salida de Rock and Pop. Lo aprecio igual; siento que hace lo que puede”, explicó Vernaci.