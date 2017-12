La Navidad de Milagro Sala: ¿Quiénes la acompañarán?

Custodiada por 26 gendarmes y 24 cámaras de seguridad en la nueva cárcel a donde fue trasladada, en la ciudad jujeña de El Carmen, Milagro Sala contó quiénes la acompañarán en Nochebuena. Junto a ella, recibirán la Navidad sus hijos y nietos.

hoy, unicamente pueden entrar mis hijos y mis nietos y nadie más. El juez no autoriza que solo entre mi familia sanguínea.

En diálogo con eduardo Valdés en Un poco más (AM 750), Sala se refirió a los gobiernos de Mauricio Macri y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y se mostró dolida por la realidad del país y por la reciente reforma jubilatoria.

"Ellos tienen la Justicia por la mano y son los dueños de nuestra libertad. Pero el tiempo los va a juzgar a ellos con todo el mal que están haciendo con los presos políticos y con los que menos tienen", marcó.

Para cerrar, afirmó: "No podría decir 'Feliz Navidad' porque sería falsa y no me gusta ser falsa".