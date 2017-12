Escándalo: la mujer explicó que su hijo no usaba casco ni chaleco y que estaba vestido de civil.

Una entrevista con la madre de un policía que resultó herido en la manifestación en el Congreso reconoció que lo mandaron a infiltrarse entre los manifestantes.

"No tenia escudo él, no tenia casco , no tenía nada. Al ser de civil él, supongo que lo deben haber confundido, porque él trabaja en división de robos y hurtos", le admitió a Antonio Laje.

Tras finalizar la llamada, una de los periodista de la mesa salió a aclarar los tantos y comentó como resultó herido el oficial.

"Hay una parte en lo hirieron con uno de los bastones de la Policía. Lo que no cuenta ella, y lo voy a decir con cuidado, es que estaba de civil, investigando y en el fuego cruzado lo confundieron. Vos habrás visto imágenes de gente encapuchada llevándose detenida a otra gente. Bueno, es su trabajo", confesó uno de los panelista de Laje.