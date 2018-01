La lamentable frase de Facundo Arana sobre las mujeres que sorprendió en Intrusos

El actor Facundo Arana lanzó un particular comentario que despertó polémica y críticas en las redes sociales, luego asegurara que está muy feliz por Isabel Macedo, su ex pareja, quien está embarazada del gobernador Urtubey, ya que "se realizó como mujer".

"Estoy muy feliz por ella, porque estoy feliz cuando una mujer se hace madre, porque ahí es donde realmente se realiza. Por supuesto que si no tenes hijos, después te realizas con tus sobrinos y con los hijos de tus amigos, ustedes ya saben", aseguró Arana en Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Embed POLÉMICO: Para Facundo Arana, las mujeres se realizan con la maternidad pic.twitter.com/JOlThOrTPD — El Destape (@eldestapeweb) 2 de enero de 2018

Ante ello, cientos de críticas comenzaron a llegarle a través de las redes sociales y fue el propio Arana quien se ocupó de aclarar la situación y de pedir las correspondientes disculpas por la desafortunada frase: "Me disculpo por decir que una Mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras.. no me dí cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y Estudiaré", sentenció.