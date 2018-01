La increíble defensa de la ex de Cacho Castaña tras sus aberrantes dichos

Las disculpas de Cacho Castaña no hicieron más que profundizar el enojo de un sector de la sociedad que no dejó pasar su lamentable frase: “Si la violación es inevitable, relájate y gozá”. Ahora, su ex pareja Mónica Gonzaga salió en su defensa y quiso minimizar la polémica.

"Todos, y me incluyo, en algún momento de nuestras vidas decíamos dichos por el estilo, porque tampoco había aberraciones de muertes y hombres descuartizando a mujeres, la cantidad de violadores ni de casos terribles que hay hoy", arrancó justificando la actriz mientras era entrevistada con el noticiero Buenos días América.

Y siguió: "Es cierto que hoy cambió todo por las redes sociales y está más a la vista, pero no se puede excluir a gente que tenga 60 años o más porque eso sí es una sociedad ignorante. Lo que sí se puede es explicarles que de esa manera no se habla más, porque se ha llegado a tal grado de violencia con la mujer que no se pueden ni mencionar esas palabras".

En ese sentido, insistió en la diferencia generacional y aseguró que la repudiable frase de Cacho era “una cosa que se decía antes cuando de todos modos te iban a hacer algún mal y el peor mal era la violación".

"Es una frase armada, desacertada por el contexto en el cual vivimos de violencia a la mujer, pero él lo dijo un poco en tono de humor. También dijo que las mujeres hicieran lo que quisieran, totalmente lo contrario de que las mujeres no tenemos nada en el cerebro, y que seguimos siendo un gran misterio para el hombre", remarcó la actriz.