La historia desconocida entre Vernaci y Pettinato que sorprendió a todos

La conductora Elizabeth La Negra Vernaci reveló durante su programa radial cómo fue su relación con el polémico conductor Roberto Pettinato y cómo se enteró que él era casado.

En el programa estaba presente Tamara Pettinato, quien es columnista y hablando de hombres casados comentó que a ella no le molestaría estar con uno y que en su familia era muy común, ahí fue donde La Negra saltó y le contó:

'’Entonces porque te la agarraste conmigo hija de puta’’ bromeó la locutora y continuó: “Tanto me volviste loca, tu papá me dijo que no era casado, vos no entendes, me dijo que estaba separado, y el tipo estaba todo el día conmigo’’.

Asimismo, disparó: "¿Alguna vez tu papá dijo la verdad de algo?’’ y agregó: “A vos que sos la hija nunca te dijo la verdad a mí que me conoció por un polvo ¿porque me iba a decir la verdad a mí?’’.

“Yo no sabía que era casado tu papá, es más después que te conocí a vos y que te quiero como a una hija me dejo tan trauma que no puedo estar con un tipo casado, me entero que es casado y me voy inmediatamente, no me gusta. Roberto fue el culpable de que yo no pueda estar con ningún casado'', sentenció la locura.

Acto seguido, contó cómo se entero que Pettinato estaba casado:"'A los seis meses cuando me dijo en la puerta de mi casa ‘cuchame yo no te dije algo, está viniendo mi familia de Córdoba, yo estoy casado, tengo familia’, ahí yo le dije olvídate, ya esta, está todo bien’’’.