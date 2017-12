La fuerte confesión sexual de una ex estrella de la Selección

El ex goleador de River y de la Selección argentina Hernán Crespo reveló que fue parte de una orgía durante su época de futbolista soltero.

'Valdanito' participó de Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefé y sorprendió al resto de los invitados con su confesión. De hecho, fue el único de los presentes que reconoció haber participado de un encuentro sexual de esas características.

Embed Hernán Crespo realizó una increíble confesión sexual en la televisión pic.twitter.com/mRJOy4uv4n — El Destape (@eldestapeweb) 3 de diciembre de 2017

"Todo antes, todo antes. Hay poco para explicar, es sólo imaginar", apuntó el ex delantero al tiempo que resaltó que "siempre" fueron "más mujeres", lo que dio a entender que estuvo en más de una "fiesta sexual".

"Debuté en el fútbol a los 18 años, conocí a mi mujer a los 27 y nunca aparecí con una novia en casa hasta mi mujer. Así que fui eternamente soltero hasta esa edad. Famoso, joven… Y hacés de todo. Probás. Bueno, de todo no…", afirmó.

Sin embargo, también sostuvo: "Con la madurez de hoy no es una cosa que me divierte. Y no lo tomo como un motivo de orgullo. Al contrario, es una experiencia de vida que me permitió pasar por estas cosas, encontrar la seriedad después con mi mujer y decir esto 'ya lo viví'. Entonces, no hace falta volver porque no vale la pena"