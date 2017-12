La escandalosa maniobra de Cambiemos para intentar generar quórum

Para intentar conseguir quórum y lograr el recorte jubilatorio, Cambiemos envió a dos “diputruchos” al recinto del Congreso. Sin embargo, el oficialismo no obtuvo los requerimientos obligatorios para dar inicio a la sesión.

Los dos legisladores nacionales de Cambiemos por la Ciudad de Buenos Aires, señalados por la oposición a El Destape, son Jorge Enríquez y Patricia Holzman. La particularidad es que, ambos, aún no habían jurado.

Enríquez era noveno en la lista de Vamos Juntos, que encabezó Elisa Carrió y asumirá una banca en reemplazo de Joanna Picetti, a quien la Cámara Nacional Electoral excluyó por las denuncias en su contra por maltrato infantil.

Diputruchos

En tanto, Holzman iba en el puesto 11 de la lista que preparó Mauricio Macri para el distrito porteño. Hasta el momento se desempeña como jefa de Gabinete en el Ministerio de Ambiente, que comanda Sergio Bergman.

Enríquez no juró aún y Holzman no fue electa, por lo que no pueden cumplir con funciones legislativas, de acuerdo al reglamento, lo que los convirtió en “diputruchos” por arrogárselas.

Según declaró Enríquez luego de la fallida sesión, no trató de generar quórum. “Nunca me senté e ignoro cuál es mi banca. Cambiemos y el PRO no meten ‘diputruchos’.Yo he llegado aquí a jurar”, dijo a TN. Sin embargo, diputados presentes detallaron a este medio que lo vieron en su asiento y luego salir corriendo en el hemiciclo cuando terminó de entrar la oposición para no ser reconocido.