La flamante nieta restituida Adriana Garnier Ortolani brindó una emotiva entrevista a Andy Kusnetzoff y relató cómo fue el camino de más de dos años para conocer su verdadera identidad.

A menos de una semana de conocer que es hija de desaparecidos, Adriana contó cómo fue el momento en que recibió la noticia sobre su identidad y recordó cómo llegó a Abuelas de Plaza de Mayo.

Embed La nieta 126 contó cómo se enteró de su verdadera identidad pic.twitter.com/vNqesNB1FB — El Destape (@eldestapeweb) 10 de diciembre de 2017

La nieta 126 explicó que tras el fallecimiento de sus padres de crianza mantuvo una conversación donde le expresó a una amiga de su madre que se sentía adoptada y recibió una respuesta que la hizo dudar.

Adriana habló con su tía, quien le confirmó que había sido adoptada. Tras la fuerte noticia fue a Abuelas junto con sus primas, pero sus estudios arrojaron resultados negativos.

Sin embargo, dos años y medio más tarde, la aparición de nuevos datos permitió determinar que era hija de Violeta Graciela Ortolani y Edgardo Roberto Garnier.

"Me llamaron y me dijeron que me tenían que transmitir una información. Estaban todos con mucha expectativa y muy contentos. Y ahí me dijeron 'el resultado 1.500 millones de probabilidades de que vos pertenezcas a esta familia, es un super sí'", contó.

Y afirmó: "Lo primero que pregunté fue '¿qué número soy?' Me mostraron una foto de mi abuela, lo que lloré, pero de alegría, nunca sentí tanta alegría"