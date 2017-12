La emotiva despedida del Rifle Varela en Todo Noticias

Juan Manuel "El Rifle" Varela dejó Todo Noticias y Canal 13 con una conmovedora despedida. "No nos pone contentos, pero él se quiere ir así que no lo lamentamos. Te queremos mucho y queremos que seas feliz", le dijo Mario Massaccesi en la despedida.

"Yo arranqué acá como productor pasante y creo que me voy como siempre soñé irme", sostuvo Varela, quien reconoció que "es difícil hacer amigos en la televisión".

Embed

En el programa En Sin Tesis, además elogió a los productores, a los musicalizarores, a los directores, porque son el alma de la televisión.

"Me voy contento, me voy feliz y si me quedaba no iba a ser feliz", manifestó el Rifle Varela, quien seguirá en Radio Rivadavia.

LEER MÁS: Los motivos detrás de la renuncia de El Rifle Varela a TN y El Trece