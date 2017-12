La diputada del Frente para la Victoria Mayra Mendoza le respondió a legislador del PRO Eduardo Amadeo que se había burla de que la policía la reprimiera.

"Eduardo Amadeo podría ser un diputado que avale una dictadura", afirmó ella en diálogo con FutuRock.

Relató Mendoza: "Viví una imagen que tengo memoria de haberla vivido en 2001. Soy hija de la democracia, no recuerdo haber vivido semejante cosa como la de ayer. Creo que lo que me tocó vivir a mí no es un hecho aislado. No me quiero imaginar cómo actuó la Gendarmería donde no había cámaras o con quienes no eran diputados"

Embed

La diputada ayer fue gravemente reprimida y tuvo que ser socorrida por su estado de salud.

"Me solidarizo con toda la gente reprimida y detenida. Los que tenían que ser liberados esta mañana todavía no lo están porque Bonadio no llegó al juzgado. Le quiero pedir a Bonadio que deje de desayunar o que se levante un poquito más temprano y vaya a poner en libertad a los detenidos ilegalmente", contó.

Y expresó: "Eduardo Amadeo, tranquilamente podría ser un diputado que avale una dictadura. Podía ser alguien que avale que las fuerzas de seguridad ejerzan un autoritarismo tal como para llevarse puesto un representante del pueblo".