El diputado nacional radical Mario Negriintentó minimizar la ajustada votación de una diferencia de diez votos para aprobar la Ley que ajustará las jubilaciones y realizó una extraña comparación.

LEÉ MÁS: Uno por uno, los diputados que votaron el ajuste a los jubilados

Tras la maratónica sesión, el legislador manifestó que “el sistema previsional está en terapia intensiva hace muchos años y para eso se requiere serenidad, racionalidad y que la oposición no piense que es un instrumento político”.

Embed La comparación de @marioraulnegri: "La votación fue ajustada, como me pasa con el cinto y la panza a mí". pic.twitter.com/2A03KzzTUj — El Destape (@eldestapeweb) 19 de diciembre de 2017

Lo cierto es que la aprobación por mayoría de reforma previsional fue por diez votos de diferencia, lo cual, marca una votación ajusta. Al respecto, Negri minimizó la situación y negó que haya tenido una mayor oposición la ley: “Ajustado es ajustado, como me pasa a mí con el cinto y la panza o a usted con la camias. Hubo once votos de diferencia, estuvo tenso pero no se puede ver solo eso”.