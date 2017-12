La desgarradora carta de una familia a Macri porque PAMI le cortó los servicios a su hermano con parálisis

Pablo Gabriel Gorospe es el hermano mayor de tres hermanos y padece parálisis cerebral. Toda su vida fue cuidarlo, estimulado y atendido por sus padres y por profesionales de PAMI pero en noviembre de este año le informaron a su familia que ya no contaría con esos servicios ya que “no estaba postrado en una cama”.

Desde que le quitaron las prestaciones, la salud de Pablo ha desmejorado notablemente. Su hermana, María Florencia en un acto de desesperación le escribió una contundente carta al presidente Mauricio Macri para que “le devuelva las prestaciones para que Pablo pueda volver a tener la calidad de vida que se merece”.

“Señor Presidente Mauricio Macri. Me dirijo a Ud. con el fin de poder ser escuchada”, comienza su carta Florencia.

Y relata: “En el año 99, fallece mi padre en un accidente automovilístico y nuestra vida da un giro inesperado, mi papá era las piernas de mi hermano. Pablo necesita de cuidados especiales. El 30 de Noviembre del corriente año, la llaman a mi mamá, de Pami seccional Mar del Plata, para informarle de una nueva disposición por la cual Pablo no contaría mas con los profesionales que hasta ahora lo asistían, por no estar postrado en una cama”.

“Ahora yo me pregunto…Pablo está postrado desde que nació en una silla de ruedas, acaso no es lo mismo? Lamentablemente ya se comienza a notar en Pablo un deterioro al no contar con los profesionales y su cuerpo se está atrofiando con mucha rapidez. Solo le pido por favor se evalúe cada caso y que le devuelvan a mi hermano las prestaciones para que pueda volver a tener la calidad de vida que se merece. Solo pretendo como hermana hacer valer sus derechos”, finaliza la carta.

De acuerdo al PAMI, "el afiliado asiste a un centro de discapacidad de 9 a 16 horas todos los días y practica una actividad tres veces por semana en la UGL XI de Mar del Plata". Según lo que la obra social le expresó a El Destape, "se le informó a los familiares que el afiliado tiene cubiertas todas las prestaciones que corresponden a su condición (médico de cabecera, kinesiología en su domicilio de acuerdo a su tipo de patología) y que PAMI Mar del Plata está en contacto constante con la familia del afiliado".