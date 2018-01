El conductor Mariano Iudica salió a defenderse luego que fuera acusado en las redes sociales por su falta de reacción como conductor del programa televisivo en donde Cacho Castaña les pidió a las mujeres que se "relajen y gocen" ante casos de violación inminentes.

En diálogo con el programa Por si las Moscas, de Radio de la Ciudad, Iudica intentó defenderse, aunque con de una particular manera: "Esto es lo que te puede pasar cuando sacás al aire estos tipos grandes que están más allá del bien y el mal y no les importa nada, y dicen lo que quieren. ¿Qué podía hacer? ¿Lo educo? ¿Lo saco del aire? No deja de ser Cacho Castaña".

En este sentido, Iudica aseguró: "Repudio de cabo a rabo lo que dijo, siento que no tengo ni que aclararlo, pero es mi programa y tengo que señalarlo", al tiempo que agregó: "A mí me descolocó absolutamente, y después cuando se agarró con Guido (Zaffora) no me gustó. Guido fue muy valiente, muy acertado, y muy ubicado. Saltó en el momento justo y le puso los puntos a un tipo grande como Cacho Castaña".

Por último, el conductor aseguró que hoy en día "todo se agiganta y hay que procesar todo 500 veces antes de sacarlo de la boca", para luego cerrar: "Pero lo que dijo Cacho no resiste análisis, fue una locura, yo quedé shockeado. Te descoloca, pero hay que estar preparado, estas son las declaraciones que pueden surgir en un vivo".