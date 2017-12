La conductora de televisión Susana Giménez afirmó que es "una vergüenza" que un jubilado cobre 7 mil pesos. En la actualidad, los adultos mayores que perciben la mínima reciben 7.246 pesos.

"Es una vergüenza que un jubilado cobre 7 mil pesos", acusó Susana en Crónica. Esta semana, el monto que perciben los jubilados volvió a estar en boca de todos, por la reforma previsional que intenta aprobar el gobierno en el Congreso y que reduce los aumentos que percibirán los adultos mayores.

Con el último cambio de fórmula propuesto por Cambiemos, un jubilado que recibe la mínima tendría un incremento de sólo $ 414 para marzo del año próximo. Con el esquema presente sería de $ 957.

"Yo no estoy de acuerdo con que los jubilados ganen menos de lo que se merecen. No se puede ganar 7.000 pesos en este momento. Esto es imposible en la realidad actual. Y todavía hacer una reforma previsional para sacarle más guita me parece inhumano. Nuestros padres han trabajado toda la vida. Por Dios, esto es una estafa, porque han aportado toda la vida. ¿Adónde va tanta guita? Yo gasté hace poco 6.200 pesos de farmacia y no estoy enferma", sostuvo.

En la entrevista con Crónica, Susana Giménez además habló de la violencia de género y acoso callejero. "A las mujeres les digan piropos guarangos, es desde siempre. Pasabas por una obra en construcción y te decían las porquerías más grandes del mundo. Realmente yo me preocupo más por las mujeres golpeadas y por la violencia de género. Hoy anda mucho loco y degenerado por ahí. Una lee los diarios y se asombra de manera terrorífica", afirmó.

"Antes había penas más fuertes o no veías en la tele minas en bolas todo el tiempo. A los locos los excita esto, o las redes con películas porno. Por ahí les salta la térmica cuando ven esto. Matan chicas como algo normal. Por eso hay que cambiar las penas, nada del 2x1 y esa porquería que tuvimos antes. Un violador no va a cambiar nunca, es algo que le falla en el cerebro", agregó.