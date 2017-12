La capocómica Lizy Tagliani se ve envuelta en la crisis que atraviesa el Grupo Indalo debido a su posible quiebra y la imposibilidad de venta debido a que también el banco del empresario Cristobal López, Finansur, está imposibilitado para realizar operaciones.

LEÉ MÁS: Revés de la Justicia que complica la venta del Grupo Indalo

El Banco Central (BCRA) resolvió suspender por 30 días las operaciones del Banco Finansur, la entidad que controla el Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López, "debido al incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización" que sus accionistas habían acordado con la entidad rectora.

Producto de esta situación, muchos clientes quedaron atrapados en un eventual "corralito" por no poder disponer de sus operaciones. Lizy Tagliani es una de ellas, y posteó hoy temprano un tweet que emana furia y desesperación a raíz de esto:

"Es increíble que no pueda usar la plata que me gané trabajando día a día por posibles irregularidades de otros, entonces tengo todo en el Banco Finansur y ni el gasto de la tarjeta me debitan. Deberían no cagarse en el ahorro de la gente decente", escribió furiosa Lizy, y con razón. Mirá su tweet: