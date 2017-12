Héctor Daer cuestionó el pedido de desafuero de Cristina Kirchner del juez Claudio Bonadio por el memorandon con Irán, ratificado luego por el pleno del Congreso.

El triunviro de la CGT analizó que "no se pueden juzgar actos de gobierno", dado que perjudica a la democracia. "No suelo opinar sobre la justicia, pero lo sucedido ayer me obliga: no se pueden juzgar actos de gobierno, es complicado para la democracia", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Embed No suelo opinar sobre la justicia, pero lo sucedido ayer me obliga: no se pueden juzgar actos de gobierno, es complicado para la democracia. — Hector Daer (@hectordaer) 8 de diciembre de 2017

Además, Daer explicó que la decisión del magistrado responde a una orden de Mauricio Macri para desviar la atención de los recortes y los ajustes que realiza el Gobierno nacional. "Mientras tanto, la reforma previsional se aprueba en el Senado, perjudicando a los más vulnerables: los jubilados", remató.

Embed Mientras tanto, la #ReformaPrevisional se aprueba en el Senado, perjudicando a los más vulnerables: los jubilados. — Hector Daer (@hectordaer) 8 de diciembre de 2017

El jueves, Bonadio pidió el desafuero de la senadora y ordenó la detención de Luis D'Elia y del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.

