"En el ultimo proceso electoral, este ajuste no figuraba ne el contrato", aseguró Carlos Schmid.

El triunviro de la CGT ratificó este lunes a la mañana que habrá "un paro total de actividades a partir de las 00:00, hasta el martes al mediodía".

Por otro lado, destacaron que "el transporte estará garantizado hasta las últimas horas de esta jornada para que los trabajadores tenga la seguridad de que pueden volver a sus hogares".

"Es una ley que por más que este votada, tiene una raíz ilegítima", remarcó Juan Carlos Schmid.

Además, los integrantes de la CGT llamaron a los poderes "Ejecutivo y Legislativo que se convoque a una consulta popular con toda la reglamentación correspondiente para ver si efectivamente la sociedad argentina está de acuerdo con que se lleve adelante un ajuste de esta naturaleza".

Embed

"Si no se aprueba la ley, se levanta el paro".

"Queremos expresar el rechazo absoluto a este proyecto de ley, que ha sido llevado al parlamento por el Ejecutivo. No solo porque la CGT no ha participado en ninguna tratativa sino porque además tiene una lógica que no podemos compartir en ninguno de esos términos", afirmó Schmid.

"En el ultimo proceso electoral, esto no figuraba ne el contrato".